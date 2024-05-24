Рич Пол о внимании к Бронни Джеймсу: «Америка построена на непотизме»

Рич Пол прокомментировал недовольство стартовыми условиями Бронни Джеймса.

«Является ли он законченным продуктом? Даже не близко. Большинство парней, которые приходят в лигу, старше. Относились бы к нему по-другому, если бы у него было другое имя? Да, скорее всего. Кто-то думает, что он получил эту возможность из-за отца. Это очень наивно, особенно в Америке.

Америка построена на непотизме. Никто не говорит о Долане. Он владеет «Никс», но это его отец построил этот бизнес.

Многие мои друзья из богатых семей, когда приходит время заняться семейным бизнесом, не сидят на диване, а стараются улучшить его. Не нужно извиняться за это. Нужно быть благодарным, относиться к людям подобающе и развивать то, что тебе дали. тоже не нужно извиняться за своего отца.

Тяжело обучать необразованных и упрямых в соцсетях. Так что не будем терять время на это», – заключил агент.