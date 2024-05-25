Бронни Джеймс по итогам драфт-комбайна поднялся на 44 позиции и занимает 54-е место в рейтинге ESPN

Бронни Джеймс удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго.

По итогам преддрафтового мероприятия 19-летний баскетболист поднялся на 44 позиции и занимает сейчас общее 54-е место в рейтинге ESPN.

При таком раскладе сын является кандидатом на выбор во втором раунде драфта НБА этого года.

Джеймс-младший получил более 10 предложений от клубов по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая «Финикс» и «Лейкерс».

В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.