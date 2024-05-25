Бронни Джеймс по итогам драфт-комбайна поднялся на 44 позиции и занимает 54-е место в рейтинге ESPN

Теги рейтинги Леброн Джеймс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго.

По итогам преддрафтового мероприятия 19-летний баскетболист поднялся на 44 позиции и занимает сейчас общее 54-е место в рейтинге ESPN.

При таком раскладе сын Леброна Джеймса является кандидатом на выбор во втором раунде драфта НБА этого года.

Джеймс-младший получил более 10 предложений от клубов НБА по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая «Финикс» и «Лейкерс».

В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев
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ща до 1 доскочет
скриньте
+10
-2
+8
Ответ Валерий Королёв
Он ещё выбирает, куда на просмотр ехать? Без блата бы пешком оббежал всех желающих, лишь бы хоть кто-нибудь взял
Бывают договоренности с определёнными клубами и игрок не ездит индивидуально к другим клубам. По крайней мере, по интервью он не производит впечатления зазведившегося чада-мажора
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Он ещё выбирает, куда на просмотр ехать? Без блата бы пешком оббежал всех желающих, лишь бы хоть кто-нибудь взял
+5
-5
0
Бронни: "Тяжело находиться в тени Леброна Джеймса." Но собирается принять лишь «Лейкерс».
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Ответ Максим Макеев
ща до 1 доскочет скриньте
поч бы нет
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