Бронни Джеймс по итогам драфт-комбайна поднялся на 44 позиции и занимает 54-е место в рейтинге ESPN
Бронни Джеймс удачно провел драфт-комбайн НБА в Чикаго.
По итогам преддрафтового мероприятия 19-летний баскетболист поднялся на 44 позиции и занимает сейчас общее 54-е место в рейтинге ESPN.
При таком раскладе сын Леброна Джеймса является кандидатом на выбор во втором раунде драфта НБА этого года.
Джеймс-младший получил более 10 предложений от клубов НБА по поводу просмотров, но собирается принять лишь несколько, включая «Финикс» и «Лейкерс».
В дебютном сезоне NCAA Бронни Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
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