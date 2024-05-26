Рич Пол: «Леброн Джеймс – свободный агент»
Рич Пол подтвердил намерение Леброна Джеймса выйти на рынок свободных агентов.
«Леброн Джеймс – свободный агент. Я должен сконцентрироваться на его интересах и он концентрируется на своих интересах. А «Лейкерс» наймут (на должность главного тренера) того, кто им нужен.
Джеймс выходит на площадку и играет на максимуме за любого тренера. Нет необходимости продвигать кого-то определенного или кого-то избегать. Он заработал право влиять на подобный выбор, но это не тот случай.
Мы делаем это каждый год. Проанализируем ситуацию и примем лучшее решение», – заявил агент.
"Может прейти... По слухам... Один не названный ГМ... ну и все таком де духе"