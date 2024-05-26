Рич Пол: «Леброн Джеймс – свободный агент»

Рич Пол подтвердил намерение Леброна Джеймса выйти на рынок свободных агентов.

« – свободный агент. Я должен сконцентрироваться на его интересах и он концентрируется на своих интересах. А « » наймут (на должность главного тренера) того, кто им нужен.

Джеймс выходит на площадку и играет на максимуме за любого тренера. Нет необходимости продвигать кого-то определенного или кого-то избегать. Он заработал право влиять на подобный выбор, но это не тот случай.

Мы делаем это каждый год. Проанализируем ситуацию и примем лучшее решение», – заявил агент.