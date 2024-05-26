Рич Пол: «Леброн Джеймс – свободный агент»

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Рич Пол подтвердил намерение Леброна Джеймса выйти на рынок свободных агентов.

«Леброн Джеймс – свободный агент. Я должен сконцентрироваться на его интересах и он концентрируется на своих интересах. А «Лейкерс» наймут  (на должность главного тренера) того, кто им нужен.

Джеймс выходит на площадку и играет на максимуме за любого тренера. Нет необходимости продвигать кого-то определенного или кого-то избегать. Он заработал право влиять на подобный выбор, но это не тот случай.

Мы делаем это каждый год. Проанализируем ситуацию и примем лучшее решение», – заявил агент.

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12 комментариев
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Если уйдет из Лейкерс, то команда только выиграет
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надеюсь, Леброн покинет ЛАЛ. Ни перстней, ни даже финала конференции в ближайшие несколько лет в ЛАЛ ему не видать.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот это уже интересно. Может быть, реально решил с сыном поиграть. В Финикс или Филадельфию было бы хорошо его.
Ага, в Финиксе же платежка чистая, любого можно подписать и не треснуть. :)
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леброн - свободный агент? не верю !
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Вот это уже интересно. Может быть, реально решил с сыном поиграть. В Финикс или Филадельфию было бы хорошо его.
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Подождем драфта и узнаем куда он пойдет :D
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В Сан Антонио.
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Теперь гарантирован новостной поток на все лето))
"Может прейти... По слухам... Один не названный ГМ... ну и все таком де духе"
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Ответ кот 26
леброн - свободный агент? не верю !
Как бы Леброн уже давно свободный агент. Будет играть где захочет, с кем захочет и под руководством того, кого захочет.
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Ответ Дмитрий Зимин
Если уйдет из Лейкерс, то команда только выиграет
Может, не в предстоящем сезоне, но в долгосрочной перспективе — да. Плюс можно побороться за других игроков на рынке (Донован Митчелл?).
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот это уже интересно. Может быть, реально решил с сыном поиграть. В Финикс или Филадельфию было бы хорошо его.
За что ты так не любишь Леброна, отправляя его в деревню Аризона или Фила? По сравнению с ЛА (с учетом того, какой нынче медиа субъект Леброн), это настоящие деревни. Пора уже признать, Леброн сейчас мыслит не только баскетболом. У меня ноль сомнений, единственные команды, за которые он мог бы и будет играть это НЙ, Вашингтон (отпадает нынче автоматом) и ЛА.
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