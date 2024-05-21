Бэм Адебайо, Энтони Дэвис, Руди Гобер, Херберт Джонс и Виктор Вембаньяма – в 1-й символической пятерке по игре в защите
НБА объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2023/24.
В первую пятерку вошли Бэм Адебайо («Майами»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Миннесота»), Херберт Джонс («Новый Орлеан») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).
Во второй пятерке – Алекс Карузо («Чикаго»), Дрю Холидэй («Бостон»), Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), Джейлен Саггс («Орландо») и Деррик Уайт («Бостон»).
Наибольшее количество голосов за включение в 1-ю пятерку получил Гобер (99), который был признан лучшим оборонительным игроком сезона-2023/24. Новичок «Сан-Антонио» Вембаньяма занял второе место по количеству голосов (86).
Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую символическую пятерку по игре в защите.
символическая пятерка как говорится