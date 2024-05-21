Бэм Адебайо, Энтони Дэвис, Руди Гобер, Херберт Джонс и Виктор Вембаньяма – в 1-й символической пятерке по игре в защите

НБА объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2023/24.

В первую пятерку вошли («Майами»), («Лейкерс»), («Миннесота»), Херберт Джонс («Новый Орлеан») и («Сан-Антонио»).

Во второй пятерке – («Чикаго»), Дрю Холидэй («Бостон»), Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), Джейлен Саггс («Орландо») и Деррик Уайт («Бостон»).

Наибольшее количество голосов за включение в 1-ю пятерку получил Гобер (99), который был признан лучшим оборонительным игроком сезона-2023/24. Новичок «Сан-Антонио» Вембаньяма занял второе место по количеству голосов (86).

Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую символическую пятерку по игре в защите.