Бэм Адебайо, Энтони Дэвис, Руди Гобер, Херберт Джонс и Виктор Вембаньяма – в 1-й символической пятерке по игре в защите

Теги НБА Дрю Холидэй Энтони Дэвис Руди Гобер Алекс Карузо Бэм Адебайо Деррик Уайт Джейден Макдэниэлс Виктор Вембаньяма Джейлен Саггс Херберт Джонс Баскетбол

НБА объявила символические пятерки по игре в защите сезона-2023/24.

В первую пятерку вошли Бэм Адебайо («Майами»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Миннесота»), Херберт Джонс («Новый Орлеан») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

Во второй пятерке – Алекс Карузо («Чикаго»), Дрю Холидэй («Бостон»), Джейден Макдэниэлс («Миннесота»), Джейлен Саггс («Орландо») и Деррик Уайт («Бостон»).

Наибольшее количество голосов за включение в 1-ю пятерку получил Гобер (99), который был признан лучшим оборонительным игроком сезона-2023/24. Новичок «Сан-Антонио» Вембаньяма занял второе место по количеству голосов (86).

Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую символическую пятерку по игре в защите.

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10 комментариев
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5,5,5,3,5

символическая пятерка как говорится
+7
0
+7
Ответ Tim Timson
4 центра . сейчас чую французы на ОИ так играть будут)
Эх, если бы еще Эмбид не выбрал легкий путь, у Французов был бы огонь состав
+4
0
+4
4 центра . сейчас чую французы на ОИ так играть будут)
+3
0
+3
Уайт мимо ASG и первой защитной пятёрки- несправедливо ☘️
+3
0
+3
Интересно 1-ая пятерка одни большие и Джонс, а 2-ая пятерка 4 малыша и легкий форвард Макдениэлс. Не припомню когда в последний раз так было.
+1
0
+1
Сабонис? Кто за него голосовал?
+1
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+1
это смешно, когда в защитных сборных игроки из третьего защитного десятка, но нет никого из вингов Денвера или передней линии Кливленда
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Первая сборная - это монстры из space jam
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