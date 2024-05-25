Паулюс Мотеюнас об инциденте с болельщиками: «Не такого начала «Финала четырех» мы хотели»

Паулюс Мотеюнас прокомментировал инцидент с болельщиками.

Перед пятничными матчами «Финала четырех» Евролиги группа агрессивных болельщиков ворвалась на «Убер-арену» через главный вход, вызвав хаос, который в конечном итоге привел к тому, что оба матча были отложены.

«Не такого начала мы хотели. Процесс быстро вышел из-под контроля. Полиция вмешалась и взяла все под контроль, но на это потребовалось время.

Мы отложили матч, но главным приоритетом была безопасность наших болельщиков, которую нам удалось гарантировать. Надеюсь, завтра будет намного легче и лучше. Нам многому нужно научиться, но это не будет темой «Финала четырех».

Мы знаем о ситуации. Это была реакция на безопасность. Это произойдет не завтра. Это тот результат, которого мы хотели? Нет. Станем ли мы лучше? Да», – сказал исполнительный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас.