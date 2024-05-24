«Нам сказали, что чемпион Адриатической лиги будет играть в Евролиге». Генеральный менеджер «Црвены Звезды» отреагировал на заявление Паулюса Мотеюнаса

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» отреагировал на слова Паулюса Мотеюнаса.

Исполнительный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас в интервью BasketNews заявил, что « » не имеет гарантированного места в Евролиге в следующем сезоне, несмотря на победу в лиге.

«Чемпионов больше нет. Если ты побеждаешь, это не значит, что ты попадаешь в турнир. Это не так», – сказал Мотеюнас.

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич отреагировал на заявление исполнительного директора Евролиги, заявив, что клубу сказали обратное во время встречи в начале сезона.

«В феврале в офисе клуба у нас состоялась официальная встреча с руководителями Евролиги, президентом Деяном Бодирогой и исполнительным директором Паулюсом Мотеюнасом. «Звезду» представляли президент Небойша Чович, президент совета директоров Желько Дрчелич, спортивный директор Милан Дозет, На той встрече, среди прочего, нам сказали, что чемпион Адриатической лиги в следующем сезоне будет играть в Евролиге», – рассказал Василевич в интервью Meridian Sport.