«Нам сказали, что чемпион Адриатической лиги будет играть в Евролиге». Генеральный менеджер «Црвены Звезды» отреагировал на заявление Паулюса Мотеюнаса

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Адриатическая лига Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» отреагировал на слова Паулюса Мотеюнаса.

Исполнительный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас в интервью BasketNews заявил, что «Црвена Звезда» не имеет гарантированного места в Евролиге в следующем сезоне, несмотря на победу в Адриатической лиге.

«Чемпионов больше нет. Если ты побеждаешь, это не значит, что ты попадаешь в турнир. Это не так», – сказал Мотеюнас.

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич отреагировал на заявление исполнительного директора Евролиги, заявив, что клубу сказали обратное во время встречи в начале сезона.

«В феврале в офисе клуба у нас состоялась официальная встреча с руководителями Евролиги, президентом Деяном Бодирогой и исполнительным директором Паулюсом Мотеюнасом. «Звезду» представляли президент Небойша Чович, президент совета директоров Желько Дрчелич, спортивный директор Милан Дозет, На той встрече, среди прочего, нам сказали, что чемпион Адриатической лиги в следующем сезоне будет играть в Евролиге», – рассказал Василевич в интервью Meridian Sport.

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1 комментарий
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First time? Это же европейские чиновники, они врут и не краснеют
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