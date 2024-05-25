Грант Уильямс: «Меня могли обменять в «Милуоки», но сделка сорвалась»

Грант Уильямс рассказал, что его чуть не обменяли в «Милуоки» перед дедлайном.

«Мы думали, какая команда подойдет мне лучше всего, и « » была лучшим вариантом. Единственным другим вариантом была « », но сделка сорвалась», – рассказал форвард «Хорнетс».

8 февраля 2024 года « » обменял , Сета Карри и пик 1-го раунда драфта-2027 в «Шарлотт» на Пи Джей Вашингтона и два пика 1-го раунда.