Грант Уильямс: «Меня могли обменять в «Милуоки», но сделка сорвалась»

Теги Шарлотт Даллас Милуоки НБА Грант Уильямс Баскетбол

Грант Уильямс рассказал, что его чуть не обменяли в «Милуоки» перед дедлайном.

«Мы думали, какая команда подойдет мне лучше всего, и «Шарлотт» была лучшим вариантом. Единственным другим вариантом была «Милуоки», но сделка сорвалась», – рассказал форвард «Хорнетс».

8 февраля 2024 года «Даллас» обменял Уильямса, Сета Карри и пик 1-го раунда драфта-2027 в «Шарлотт» на Пи Джей Вашингтона и два пика 1-го раунда.

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4 комментария
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исправьте, Даллас получили Вашингтона и 2 пика 2-го раунда
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Ответ Air Hornet
Вин-вин обмен получился. Нам нужен был такой игрок, как Грант, именно по темпераменту. А Далласу же, где есть Лука и Кайри, нужен был просто качественный "молчаливый" исполнитель, кого они и получили в лице Пи Джея.
пока это вин только для Далласа)
+3
0
+3
Вин-вин обмен получился. Нам нужен был такой игрок, как Грант, именно по темпераменту. А Далласу же, где есть Лука и Кайри, нужен был просто качественный "молчаливый" исполнитель, кого они и получили в лице Пи Джея.
+3
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+1
Ответ Tim Timson
пока это вин только для Далласа)
Так Шарлотт с приходом Гранта хоть ожил. Не только в нём причина конечно, но по большей части - да.

Ок, даже по сатистике после обмена:
Грант - 13,9 очка (50% с игры, 37 из-за дуги) + 5,1 подбора.
Ваш - 11,7 очка (42% с игры, 31% из-за дуги) + 6,2 подбора.

Пи Джей - дико не стабильный товарищ, хоть и более талантливый, он на 2-3 игры хорошие может выдать 5-6 откровенно слабых. Просто в Далласе это не так заметно из-за наличия Луки и Кайри, поэтому и вопросов к нему меньше.

А Шарлотт нужен был пусть и менее разносторонний, но более стабильный и инициативный товарищ. Грант там вполне может стать одним из лидеров в раздевалке, если уже не стал. То, что нужно для Болла, Миллера, Бриджа и Ко.
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