Грант Уильямс: «Меня могли обменять в «Милуоки», но сделка сорвалась»
Грант Уильямс рассказал, что его чуть не обменяли в «Милуоки» перед дедлайном.
«Мы думали, какая команда подойдет мне лучше всего, и «Шарлотт» была лучшим вариантом. Единственным другим вариантом была «Милуоки», но сделка сорвалась», – рассказал форвард «Хорнетс».
8 февраля 2024 года «Даллас» обменял Уильямса, Сета Карри и пик 1-го раунда драфта-2027 в «Шарлотт» на Пи Джей Вашингтона и два пика 1-го раунда.
Ок, даже по сатистике после обмена:
Грант - 13,9 очка (50% с игры, 37 из-за дуги) + 5,1 подбора.
Ваш - 11,7 очка (42% с игры, 31% из-за дуги) + 6,2 подбора.
Пи Джей - дико не стабильный товарищ, хоть и более талантливый, он на 2-3 игры хорошие может выдать 5-6 откровенно слабых. Просто в Далласе это не так заметно из-за наличия Луки и Кайри, поэтому и вопросов к нему меньше.
А Шарлотт нужен был пусть и менее разносторонний, но более стабильный и инициативный товарищ. Грант там вполне может стать одним из лидеров в раздевалке, если уже не стал. То, что нужно для Болла, Миллера, Бриджа и Ко.