Дрэймонд Грин едва не ударил Гранта Уильямса ногой в пах

Теги происшествия Шарлотт Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин довление Грант Уильямс Баскетбол

Дрэймонд Грин с трудом удержался от соблазна.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в четвертой четверти матча с «Шарлотт» (115:97) вступил в борьбу с Грантом Уильямсом.

Грин был близок к тому, чтобы ударить соперника ногой в пах. Ранее за карьеру он несколько раз делал подобное со своими оппонентами.

Судьи дали фол Уильямсу, но уже в следующем владении правила в борьбе с бигменом «Хорнетс» нарушил Грин.

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10 комментариев
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Дреймонд Грин с трудом удержался от соблазна
Валере бы фанфики писать)
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+35
абсолютно естественное движение ног, да же?...
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Естественное движение ногой ©
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как же дреймонд грин уже надоел
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Как можно топить за эту мерзость?!
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Игрокам пострадавшим от Грина надо специально на каждом интервью это говорить какой Грин негодяй, преувеличивать, стоить из себя жертву. И писать кучу жалоб на него Сильверу. Чтоб у лиги не было выбора кроме как наказать Грина, и всячески его ограничить.
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Доказательство того, что терапия работает)
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Ответ Gauche
Кстати говоря, да ) Тут, как говорится, встретились два одиночества, оба были хороши. В первом случае Уильямс навалился тушкой, Грин потерял равновесие. Нога в таких ситуациях поднимается рефлекторно. Во втором наваливались оба, потом принялись дёргать ручками - нарушали оба, судьи решили см. второе предложение. Керр даже челлендж взял: разница комфортная, не стремно и профукать, была какая-то вероятность даже выиграть, но главное - надо было дать Грину минуту на управление гневом )
У Грина там вместе с рефлекторным поднятием ноги к тестикулам соперника едва не произошёл ещё и рефлекторный удар локтем в голову с разворота. За две игры до этого он рефлекторно швырнул Патти Миллза, а в следующей - не
менее рефлекторно наговорил на удаление спустя 4 минуты после начала первой четверти. Рефлекторный паренёк.
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