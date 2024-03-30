Дрэймонд Грин едва не ударил Гранта Уильямса ногой в пах
Дрэймонд Грин с трудом удержался от соблазна.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в четвертой четверти матча с «Шарлотт» (115:97) вступил в борьбу с Грантом Уильямсом.
Грин был близок к тому, чтобы ударить соперника ногой в пах. Ранее за карьеру он несколько раз делал подобное со своими оппонентами.
Судьи дали фол Уильямсу, но уже в следующем владении правила в борьбе с бигменом «Хорнетс» нарушил Грин.
Валере бы фанфики писать)
менее рефлекторно наговорил на удаление спустя 4 минуты после начала первой четверти. Рефлекторный паренёк.