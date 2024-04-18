Алексей Покушевски: «Использовал свои шансы в «Шарлотт», и Мицич был со мной рядом все это непростое время»

Алексей Покушевски поблагодарил одноклубников из «Хорнетс».

«Несколько травм замедлили мой прогресс и отбросили назад по сравнению с составом «Оклахомы». Со старта сезона у меня не было возможности попасть в ротацию. Сначала я не беспокоился, но потом разобрался в ситуации, отбросил эмоции и согласился на прекращение контракта.

К этому моменту я был сконцентрирован на НБА. Держу в голове все опции, думаю о будущем и стараюсь принимать верные решения. С холодной головой.

Я рад закончить сезон на позитивной ноте и благодарен за шанс со стороны «Хорнетс». Должен выделить , который дал мне много хороших советов. Он опытен для своего возраста и вообще отличный парень, который рад помочь.

был со мной весь сезон, со времени травмы до нынешнего дня. Он оказал огромное влияние на мою работу и мышление, что помогло мне, даже когда я не мог играть. Я использовал свои шансы в «Шарлотт», и он был рядом со мной каждый день в это непростое время.

Разумеется, я напрямую не влиял на его переезд в и в «Тандер». Он хотел попробовать себя в лиге. Мы несколько раз разговаривали до его приезда. Я описал некоторые моменты, к которым ему следовало быть готовым.

Думаю, у него яркое будущее. Он показал, что может играть и быть важным на площадке. Нужно только немного удачи и доверие тренера», – заключил 22-летний форвард.

и Мицич начали сезон в составе «Оклахомы». Мицич был обменян в « » 8 февраля. Покушевски был отчислен из «Тандер» 23 февраля.

Форвард провел 18 матчей в составе «Хорнет», набирая 7,4 очка, 4,4 подбора и 1,7 передачи за 19,2 минуты в среднем.