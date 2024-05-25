Хавьер Паскуаль о серии за бронзу: «Обеим командам тяжело, ведь и мы, и соперники рассчитывали на большее»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локо» в 1-м матче серии за бронзу.

«В этой встрече обеим командам было тяжело играть, ведь и мы, и соперники рассчитывали на большее. В нашей команде по-прежнему много травм, но те игроки, которые готовы, выложились максимально.

Мы лидировали в матче с самого начала, в концовке испытали некоторые проблемы, но в конце концов победили», – сказал главный тренер «Зенит».

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