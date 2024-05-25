Александер Секулич: «Зенит» наказал за допущенные потери»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич назвал причины поражения от «Зенита» в 1-м матче серии.

«Зенит» провел хороший матч. Они меняли свою защиту в первой половине, но после большого перерыва мы смогли адаптироваться, стали играть проще и эффективней.

Итоговый результат предопределили ошибки – «Зенит» сегодня наказал за допущенные потери. Кроме того, наши игроки позволили сопернику забирать подборы в нападении, за счет чего они вернули себе уверенность и набирали очки.

Подготовиться к матчу должным образом не успели, сказалась усталость от изматывающей полуфинальной серии. Команда старалась, но этого было недостаточно», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

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