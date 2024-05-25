Чарльз Баркли за последние годы отклонил несколько предложений по работе в офисе клубов НБА

Чарльз Баркли отклонил несколько предложений от клубов НБА.

Легендарному форварду, ныне телевизионному эксперту предлагали роли в офисах клубов.

«Я трижды проходил собеседование на должности в офисе. За последние пять или семь лет. Но я хотел полного контроля, потому что, будучи генеральным менеджером или президентом по баскетбольным операциям, ты имеешь возможность уволить условно четырех парней, прежде чем люди поймут, что проблема в тебе. Я так это вижу.

Мне кажется, быть президентом или генеральным менеджером – лучшая работа. Потому что вы именно тот, кто выбирает игроков, тот, кто совершает сделки, при этом вы можете сделать козлами отпущения как минимум троих-четверых тренеров, потому что люди никогда не задаются вопросом, кто же собрал эту дрянную команду. Так просто уволить тренера, а самому прятаться за закрытыми дверями.

Если бы мне сейчас предложили что-то такое, президента или генменеджера, я бы отказался, уже поздно, возраст», – заявил .