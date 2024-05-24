Чарльз Баркли: «Руководство сказало, что купило права на университетский футбол. Черт побери, они могли бы использовать эти деньги в борьбе за НБА»

Чарльз Баркли продолжил критически высказываться о руководстве TNT.

«Мораль упала, напрочь. Переживаю за людей, с которыми работаю. У них семьи. Люди, на которых я работаю, облажались по полной. У нас нет ни малейшей идеи о том, что будет дальше.

Мне неприятно. Особенно когда вчера они объявили, что мы купили университетский футбол. Черт побери, они могли бы использовать эти деньги в борьбе за .

Я разговаривал с парнями о том, чтобы присоединиться к моей продюсерской компании. Потому что у меня она есть, и я хотел бы продолжить дело, если мы потеряем передачу. Мне предложили эту идею в интернете. Но пока что мы сидим и ждем, что придумают на канале», – заявил .

TNT может потерять права на телетрансляции НБА.