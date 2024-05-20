Руди Гобер: «Хорошо, что наш тренер не стал слушать Чарльза Баркли с его советами»

Руди Гобер отреагировал на критику со стороны Чарльза Баркли.

По итогам первой половины седьмого матча « » – « » набрал 13 очков, 15 подборов и 5 передач, клуб из Колорадо вел «+15».

«Им следует убрать . Йокич издевается над ним, словно над тряпичной куклой», – произнес эксперт в большом перерыве встречи.

Во второй половине «Вулвз» удалось совершить самый крупный камбэк в истории седьмых матчей .

«Я не смотрю этих ребят, так что не знаю, о чем они там говорят. Знаю, что им надо что-то говорить... Хорошо, что наш тренер не стал слушать Чарльза Баркли с его советами», – сказал француз с улыбкой после игры.

Центровой набрал 13 очков, 9 подборов и 2 блок-шота, «Вулвз» победили 98:90, 4-3.