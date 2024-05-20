Руди Гобер: «Хорошо, что наш тренер не стал слушать Чарльза Баркли с его советами»

Теги Денвер Миннесота НБА Чарльз Баркли Крис Финч НБА плей-офф Руди Гобер Никола Йокич Баскетбол

Руди Гобер отреагировал на критику со стороны Чарльза Баркли.

По итогам первой половины седьмого матча «Денвер» – «Миннесота» Никола Йокич набрал 13 очков, 15 подборов и 5 передач, клуб из Колорадо вел «+15».

«Им следует убрать Гобера. Йокич издевается над ним, словно над тряпичной куклой», – произнес эксперт в большом перерыве встречи.

Во второй половине «Вулвз» удалось совершить самый крупный камбэк в истории седьмых матчей НБА.

«Я не смотрю этих ребят, так что не знаю, о чем они там говорят. Знаю, что им надо что-то говорить... Хорошо, что наш тренер не стал слушать Чарльза Баркли с его советами», – сказал француз с улыбкой после игры.

Центровой набрал 13 очков, 9 подборов и 2 блок-шота, «Вулвз» победили 98:90, 4-3.

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2 комментария
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Имеет право вообще все говорить после победы Руди. Да что там, даже немного золотой дождь может на Чака, заслужил
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Руди очень здорово провел четвертую четверть. Отличная защита, пару важных подборов в атаке, и этот дикий бросок с отклонением со средней...фууух))
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