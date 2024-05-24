Коби Олтмен о травме Джарретта Аллена: «Невозможно было играть в его состоянии»

Теги травмы Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джарретт Аллен Коби Олтмен Баскетбол

Коби Олтмен отмел претензии к Джарретту Аллену.

Центровой «Кливленда» пропустил серию второго раунда плей-офф против «Бостона».

«Аллен был самым важным игроком в этом сезоне по соотношению количества матчей и его вклада в их результат. Он провел 81 игру.

У него было пробито ребро. У меня никогда не было перелома ребра, но многие люди рассказывали мне о болевых ощущениях. Ты не можешь водить машину, не можешь спать, завязывать шнурки. Джарретт пытался вернуться. До последнего дня выходил на паркет, бегал, пытался проделывать упражнения. Сложно играть в баскетбол, если не можешь поднять руки выше плеч.

Были спекуляции насчет каких-то дополнительных процедур, которые он мог пройти. Но играть в его состоянии было невозможно», – заключил президент по баскетбольным операциям «Кавальерс».

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