Брайан Уиндхорст: «Кавальерс» в следующем месяце будут больше исследовать варианты обмена Джарретта Аллена»

Теги возможные переходы Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Джарретт Аллен Эван Мобли Баскетбол

Брайан Уиндхорст считает Джарретта Аллена первым претендентом на обмен из «Кливленда».

«Хоть некоторые фанатские сообщества весьма воодушевлены и заинтересованы возможностью пофантазировать насчет обмена Донована Митчелла, «Кавальерс» проведут куда больше времени исследуя варианты обмена Джарретта Аллена и что он может им принести», – заявил инсайдер в своем подкасте.

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен пропустил второй раунд плей-офф против «Бостона» (1-4) с ушибом ребра. Некоторые одноклубники и члены персонала были недовольны его подходом к восстановлению и отказом от инъекций.

Вопросы экспертов вызывает его возможность эффективного взаимодействия с 22-летним форвардом «Кливленда» Эваном Мобли на площадке.

Аллен набирал 16,5 очка и 10,5 подбора в среднем в регулярном чемпионате в сезоне-2023/24.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эм…
если они его поменяют, то зачем, не вижу логики
+1
0
+1
Ответ Георгий Новиков
Эм… если они его поменяют, то зачем, не вижу логики
Аллен как и Митчелл не стали рисковать и выходить пытаться вытащить серию с Селтикс , так как берегли себя для ухода или обмена, это уже ясно было! Лука вон играет с травмой как пример , так как он никуда не собирается уходить, а эти двое уже готовят чемоданы
+1
0
+1
Ответ Георгий Новиков
Эм… если они его поменяют, то зачем, не вижу логики
Хотят сделать ставку на Мобли, а с Алленом у них плохая совместимость.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий