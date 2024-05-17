Брайан Уиндхорст: «Кавальерс» в следующем месяце будут больше исследовать варианты обмена Джарретта Аллена»

Брайан Уиндхорст считает Джарретта Аллена первым претендентом на обмен из «Кливленда».

«Хоть некоторые фанатские сообщества весьма воодушевлены и заинтересованы возможностью пофантазировать насчет обмена , «Кавальерс» проведут куда больше времени исследуя варианты обмена и что он может им принести», – заявил инсайдер в своем подкасте.

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен пропустил второй раунд плей-офф против «Бостона» (1-4) с ушибом ребра. Некоторые одноклубники и члены персонала были недовольны его подходом к восстановлению и отказом от инъекций.

Вопросы экспертов вызывает его возможность эффективного взаимодействия с 22-летним форвардом «Кливленда» Эваном Мобли на площадке.

Аллен набирал 16,5 очка и 10,5 подбора в среднем в регулярном чемпионате в сезоне-2023/24.