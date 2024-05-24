Маркус Моррис: «Если бы я был на месте Джарретта Аллена, я бы играл»

Теги травмы Бостон Кливленд Орландо Лу Уильямс НБА НБА плей-офф Маркус Моррис Джарретт Аллен Баскетбол

Маркус Моррис прокомментировал восстановление центрового Джарретта Аллена.

«Как сказал Лу Уильямс, у тебя нет выбора, проходить ли реабилитацию или нет. Но ты можешь повлиять на выход на площадку. Если бы я был на его месте, я бы играл.

Но я не могу точно сказать, как вело себя его тело. Серия с «Орландо» была предельно силовой. Не стало сюрпризом его отсутствие в той серии. Но был немного удивлен в играх с «Бостоном». Они были не такими контактными. Больше соревнованием умений и таланта», – рассказал форвард «Кавальерс» в подкасте Run It Back.

Джарретт Аллен получил травму ребра в четвертом матче серии с «Мэджик». Центровой пропустил остаток первого раунда и весь второй. У персонала и некоторых игроков «Кливленда» были претензии к отсутствию баскетболиста на площадке.

«Кавальерс» уступили «Бостону» со счетом 1-4.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий