Маркус Моррис: «Если бы я был на месте Джарретта Аллена, я бы играл»

Маркус Моррис прокомментировал восстановление центрового Джарретта Аллена.

«Как сказал , у тебя нет выбора, проходить ли реабилитацию или нет. Но ты можешь повлиять на выход на площадку. Если бы я был на его месте, я бы играл.

Но я не могу точно сказать, как вело себя его тело. Серия с « » была предельно силовой. Не стало сюрпризом его отсутствие в той серии. Но был немного удивлен в играх с « ». Они были не такими контактными. Больше соревнованием умений и таланта», – рассказал форвард «Кавальерс» в подкасте Run It Back.

получил травму ребра в четвертом матче серии с «Мэджик». Центровой пропустил остаток первого раунда и весь второй. У персонала и некоторых игроков « » были претензии к отсутствию баскетболиста на площадке.

«Кавальерс» уступили «Бостону» со счетом 1-4.