Маркус Моррис: «Если бы я был на месте Джарретта Аллена, я бы играл»
Маркус Моррис прокомментировал восстановление центрового Джарретта Аллена.
«Как сказал Лу Уильямс, у тебя нет выбора, проходить ли реабилитацию или нет. Но ты можешь повлиять на выход на площадку. Если бы я был на его месте, я бы играл.
Но я не могу точно сказать, как вело себя его тело. Серия с «Орландо» была предельно силовой. Не стало сюрпризом его отсутствие в той серии. Но был немного удивлен в играх с «Бостоном». Они были не такими контактными. Больше соревнованием умений и таланта», – рассказал форвард «Кавальерс» в подкасте Run It Back.
Джарретт Аллен получил травму ребра в четвертом матче серии с «Мэджик». Центровой пропустил остаток первого раунда и весь второй. У персонала и некоторых игроков «Кливленда» были претензии к отсутствию баскетболиста на площадке.
«Кавальерс» уступили «Бостону» со счетом 1-4.