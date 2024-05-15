Чарльз Баркли о неопределенном будущем Inside the NBA: «Беспокоюсь ли я? 100 процентов»

Чарльз Баркли переживает, что Inside the NBA может прекратить свое существование.

«Хотел бы я иметь хоть какое-то представление, что будет дальше. Мы ведем торги с NBC. уже подписала пакет с ESPN, подписала пакет с Amazon, остался последний элемент пазла, за который боремся мы и NBC. Последняя ставка, как мы слышали, составляет около 2,5 миллиардов, и мы понятия не имеем, что будет дальше.

Мы можем потерять передачу. Мне очень жаль людей, с которыми я работаю. Это жестоко, это очень жестоко, все напуганы до смерти. Я думаю, что это первый случай, когда речь идет о реальных торгах. Впервые эксклюзивное окно. Мы не подписали новый контракт заранее. Очень нервозно.

Вероятность 50 на 50, что мы проиграем NBC. Беспокоюсь ли я? 100 процентов, потому что, несмотря на то, что мы были партнерами НБА в течение, как мне кажется, 40 лет, у нас нет никакого преимущества к торгах. Все здесь до смерти напуганы.

Честно говоря, не думаю, что им удастся сохранить состав ведущих. Нам не о чем будет говорить. Эрни занимается гольфом и тому подобным, так что я, Шак и окажемся в очень неловкой ситуации. Все трое из нас финансово обеспечены, мы не переживаем о работе. Честно говоря, мне жаль людей, с которыми я работаю», – сказал ведущий TNT.