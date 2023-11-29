Ведущие TNT и ESPN объединят усилия во время решающих матчей внутрисезонного турнира НБА
Ведущие и аналитики каналов TNT и ESPN объединят усилия во время решающих матчей внутрисезонного турнира НБА.
Представители ESPN Стивен Эй Смит и Майкл Уилбон присоединятся к Чарльзу Баркли, Эрни Джонсону, Шакилу О’Нилу и Кенни Смиту для участия в специальном выпуске Inside the NBA 7 декабря после полуфинальных матчей внутрисезонного турнира.
Комментаторы ESPN Майк Брин и Дорис Берк присоединятся к Реджи Миллеру из TNT для совместной работы на первом полуфинале. Док Риверс из ESPN вместе с представляющими TNT Кевином Харланом и Кэндис Паркер будут комментировать второй матч.
Полуфиналы турнира состоятся 7 декабря, финальная встреча запланирована на 9 декабря. Игры пройдут в Лас-Вегасе.