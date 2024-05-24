Домантас Сабонис и Йонас Валанчюнас – в расширенном составе сборной Литвы на квалификацию ОИ

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Объявлен расширенный состав сборной Литвы на квалификацию Олимпийских игр.

В список из 14 человек вошли известные игроки НБА Домантас Сабонис («Сакраменто») и Йонас Валанчюнас («Новый Орлеан»).

Расширенный состав сборной Литвы

Защитники: Рокас Йокубайтис, Лукас Лекавичюс, Томас Димша, Дейвидас Сирвидис, Марюс Григонис, Рокас Гедрайтис

Форварды: Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Тадас Седекерскис

Центровые: Йонас Валанчюнас, Домантас Сабонис, Донатас Мотеюнас, Лауринас Бирутис.

Этим летом сборная Литвы встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе отборочного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если литовцы пройдут в плей-офф, их будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.

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1 комментарий
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В расширенный список не попали Браздейкис и Матас Бузялис. Игнас вроде как хочет залечить травму ноги, Бузялис который наверняка будет выбран в топ 8 драфта будет готовиться к драфту и потом к летней лиге, то есть по графику он не особо успеет к подготовке национальной сборной. Браздейкиса очень будет не хватать литовцам, ведь равных ему в игре один в один нет в нынешней литовской сборной, индивидуально он очень силен.
Чуть ранее национальной сборной начнет свою подготовку резервная сборная, где особенно стоит выделить Ажуоласа Тубялиса, который год назад вошел во вторую пятерку сезона в НСАА. Нет никаких сомнений что однажды он станет видным бигменом уровня Евролиги.
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