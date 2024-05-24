Домантас Сабонис и Йонас Валанчюнас – в расширенном составе сборной Литвы на квалификацию ОИ
Объявлен расширенный состав сборной Литвы на квалификацию Олимпийских игр.
В список из 14 человек вошли известные игроки НБА Домантас Сабонис («Сакраменто») и Йонас Валанчюнас («Новый Орлеан»).
Расширенный состав сборной Литвы
Защитники: Рокас Йокубайтис, Лукас Лекавичюс, Томас Димша, Дейвидас Сирвидис, Марюс Григонис, Рокас Гедрайтис
Форварды: Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Тадас Седекерскис
Центровые: Йонас Валанчюнас, Домантас Сабонис, Донатас Мотеюнас, Лауринас Бирутис.
Этим летом сборная Литвы встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе отборочного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если литовцы пройдут в плей-офф, их будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.
Чуть ранее национальной сборной начнет свою подготовку резервная сборная, где особенно стоит выделить Ажуоласа Тубялиса, который год назад вошел во вторую пятерку сезона в НСАА. Нет никаких сомнений что однажды он станет видным бигменом уровня Евролиги.