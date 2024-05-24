Домантас Сабонис и Йонас Валанчюнас – в расширенном составе сборной Литвы на квалификацию ОИ

Объявлен расширенный состав сборной Литвы на квалификацию Олимпийских игр.

В список из 14 человек вошли известные игроки НБА Домантас Сабонис («Сакраменто») и Йонас Валанчюнас («Новый Орлеан»).

Расширенный состав сборной Литвы

Защитники: , , , Дейвидас Сирвидис, , Рокас Гедрайтис

Форварды: Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, , Тадас Седекерскис

Центровые: Йонас Валанчюнас, Домантас Сабонис, Донатас Мотеюнас, Лауринас Бирутис.

Этим летом сборная Литвы встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе отборочного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если литовцы пройдут в плей-офф, их будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.