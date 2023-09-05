Миндаугас Кузминскас: «Валанчюнас проделал невероятную работу»

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас похвалил капитана команды после поражения от Сербии в 1/4 финала чемпионата мира (68:87).

«Он наш капитан. Он проделал невероятную работу, учитывая, что он не пропустил ни одного турнира с 2011 года.

Послезавтра у нас следующий матч. Завоевать медали уже невозможно, но мы должны продолжать бороться ради людей, которые прилетели нас поддержать», – сказал Кузминскас.

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