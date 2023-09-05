Миндаугас Кузминскас: «Валанчюнас проделал невероятную работу»

Теги сборная Литвы сборная Сербии Миндаугас Кузминскас Йонас Валанчюнас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас похвалил капитана команды Йонаса Валанчюнаса после поражения от Сербии в 1/4 финала чемпионата мира (68:87).

«Он наш капитан. Он проделал невероятную работу, учитывая, что он не пропустил ни одного турнира с 2011 года.

Послезавтра у нас следующий матч. Завоевать медали уже невозможно, но мы должны продолжать бороться ради людей, которые прилетели нас поддержать», – сказал Кузминскас.

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий