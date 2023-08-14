Сборная Литвы определилась с составом на ЧМ-2023
Сборная Литвы объявила окончательный состав команды из 12 человек на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
В турнире не примут участие такие игроки, как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Марюс Григонис («Панатинаикос»), Рокас Гедрайтис («Баскония»), Эдгарас Улановас и Лукас Лекавичюс (оба – «Жальгирис»).
Состав сборной Литвы на ЧМ-2023:
Йонас Валанчюнас, Рокас Йокубайтис, Томас Димша, Игнас Браздейкис, Маргирис Нормантас, Донатас Мотеюнас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Вайдас Кариняускас, Миндаугас Кузминскас, Габрелюс Малдунас, Дейвидас Сирвидис.
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