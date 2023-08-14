Сборная Литвы определилась с составом на ЧМ-2023

Сборная Литвы объявила окончательный состав команды из 12 человек на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В турнире не примут участие такие игроки, как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Марюс Григонис («Панатинаикос»), Рокас Гедрайтис («Баскония»), Эдгарас Улановас и Лукас Лекавичюс (оба – «Жальгирис»).

Состав сборной Литвы на ЧМ-2023:

, , , , Маргирис Нормантас, , Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Вайдас Кариняускас, , Габрелюс Малдунас, Дейвидас Сирвидис.

Главный скандал в жизни Майкла Джордана: 4-летний процесс против бывшей любовницы, которая вымогала у него 5 млн за молчание