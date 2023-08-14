Сборная Литвы определилась с составом на ЧМ-2023

Теги сборная Литвы Донатас Мотеюнас Миндаугас Кузминскас Йонас Валанчюнас Эймантас Бенджюс Вайдас Кариняускас Томас Димша Тадас Седекерскис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Рокас Йокубайтис Дейвидас Сирвидис Игнас Браздейкис Маргирис Нормантас Габрелюс Малдунас Баскетбол

Сборная Литвы объявила окончательный состав команды из 12 человек на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В турнире не примут участие такие игроки, как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Марюс Григонис («Панатинаикос»), Рокас Гедрайтис («Баскония»), Эдгарас Улановас и Лукас Лекавичюс (оба – «Жальгирис»).

Состав сборной Литвы на ЧМ-2023:

Йонас Валанчюнас, Рокас Йокубайтис, Томас Димша, Игнас Браздейкис, Маргирис Нормантас, Донатас Мотеюнас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Вайдас Кариняускас, Миндаугас Кузминскас, Габрелюс Малдунас, Дейвидас Сирвидис.

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1 комментарий

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Антон Ситдиков
Болеем за легенду Рокетс - Мотеюнаса
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