Литва обыграла Черногорию и завершила 1-й раунд чемпионата мира без поражений

Сборная Литвы обыграла команду Черногории со счетом 91:71 в матче за первое место в группе D на чемпионате мира.

Литовцы завершили первый раунд без поражений (3-0) и прошли в следующий этап, в котором будут бороться за выход в 1/4 финала.

Лучшим игроком матча Литва – Черногория стал , который набрал 19 очков, сделал 6 передач, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. отметился 15 очками, – 11 очками и 8 подборами.

В составе команды Черногории отличились (19 очков), (13 очков, 6 подборов) и Кендрик Перри (13 очков).

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