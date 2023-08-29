Литва обыграла Черногорию и завершила 1-й раунд чемпионата мира без поражений
Сборная Литвы обыграла команду Черногории со счетом 91:71 в матче за первое место в группе D на чемпионате мира.
Литовцы завершили первый раунд без поражений (3-0) и прошли в следующий этап, в котором будут бороться за выход в 1/4 финала.
Лучшим игроком матча Литва – Черногория стал Рокас Йокубайтис, который набрал 19 очков, сделал 6 передач, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Миндаугас Кузминскас отметился 15 очками, Йонас Валанчюнас – 11 очками и 8 подборами.
В составе команды Черногории отличились Никола Вучевич (19 очков), Марко Симонович (13 очков, 6 подборов) и Кендрик Перри (13 очков).
Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России
Дэвид Блатт тоже на ЧМ! Даже с рассеянным склерозом помогает Канаде удивлять
Поражение США Леброна и Кармело от Греции в 2006-м не только сенсация, но и один из главных уроков в истории баскетбола
Комментарии