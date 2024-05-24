Экс-игрок ЦСКА Траджан Лэнгдон станет президентом «Детройта» по баскетбольным операциям

Теги ЦСКА Траджан Лэнгдон Детройт Новый Орлеан НБА Баскетбол

«Детройт» определился с кандидатом на пост президента по баскетбольным операциям.

«Пистонс» наймут на ключевую должность в клубном офисе генерального менеджера «Пеликанс» Траджана Лэнгдона.

Стороны уже ведут переговоры и должны заключить сделку в ближайшее время.

Позиция в клубе свободна с 2018 года, после ухода с нее Стэна Ван Ганди. Будущий президент получит широкие полномочия по формированию состава фронт-офиса.

«Пистонс», у которых в сезоне-23/24 был худший результат в НБА (14-68), имеют пятый выбор на драфте-2024 и значительное пространство в платежной ведомости.

48-летний Лэнгдон с 2005 по 2011 годы играл за ЦСКА. В 2006 и 2008 годах американец побеждал с российским клубом в Евролиге, во втором случае он был признан MVP «Финала четырех».

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6 комментариев
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Трахан молодец, поздравляем!
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+27
Ответ rboroveev@gmail.com
При всем уважении к ЦСКА, можно было про Динамо упомянуть в карьере. Даже в тегах нет.
БК Динамо давно кануло в лету, поэтому и тэгов нет.

А Лэнгдон красавéц! Отличная послеигровая карьера!
+6
0
+6
При всем уважении к ЦСКА, можно было про Динамо упомянуть в карьере. Даже в тегах нет.
+3
0
+3
Как же он блистал в составе армейцев......удачи ему!!!!!!!!!!
+3
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+3
Ответ Александр Иванов
Трахан молодец, поздравляем!
Я ожидал увидеть в топе сразу же коммент подобного содержания 👍🏻
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А Миннесота в плей-офф хороша, Тима Макконелли не удалось переманить.
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