Экс-игрок ЦСКА Траджан Лэнгдон станет президентом «Детройта» по баскетбольным операциям

«Детройт» определился с кандидатом на пост президента по баскетбольным операциям.

«Пистонс» наймут на ключевую должность в клубном офисе генерального менеджера «Пеликанс» .

Стороны уже ведут переговоры и должны заключить сделку в ближайшее время.

Позиция в клубе свободна с 2018 года, после ухода с нее Стэна Ван Ганди. Будущий президент получит широкие полномочия по формированию состава фронт-офиса.

«Пистонс», у которых в сезоне-23/24 был худший результат в (14-68), имеют пятый выбор на драфте-2024 и значительное пространство в платежной ведомости.

48-летний Лэнгдон с 2005 по 2011 годы играл за . В 2006 и 2008 годах американец побеждал с российским клубом в Евролиге, во втором случае он был признан MVP «Финала четырех».