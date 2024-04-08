Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернулся на первое место, «Денвер» второй, «Оклахома» – третья

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НБА представила финальный рейтинг лучших команд.

На неделе выделились «Филадельфия» с результатом 4-0, вернувшая Джоэла Эмбиида в свою ротацию после травмы, и «Милуоки», проигравший 4 матча, три из них командам из низа таблицы.

Наибольший подъем в рейтинге у «Филадельфии» (+8), «Орландо» (+4) и «Портленда» (+3).

Наибольшее падение у «Кливленда» (-6), «Майами» (-5) и «Милуоки» (-3).

Полный рейтинг:

1. «Бостон» (2)

2. «Денвер» (1)

3.  «Оклахома» (3)

4. «Миннесота» (4)

5. «Даллас» (6)

6. «Клипперс» (8)

7. «Финикс» (9)

8. «Милуоки» (5)

9. «Новый Орлеан» (7)

10. «Нью-Йорк» (10)

11. «Филадельфия» (19)

12. «Сакраменто» (13)

13. «Орландо» (17)

14. «Индиана» (14)

15. «Лейкерс» (15)

16. «Майами» (11)

17. «Голден Стэйт» (16)

18. «Кливленд» (12)

19. «Хьюстон» (18)

20. «Атланта» (20)

21. «Чикаго» (21)

22. «Бруклин» (22)

23. «Мемфис» (25)

24. «Сан-Антонио» (23)

25. «Юта» (24)

26. «Торонто» (26)

27. «Портленд» (30)

28. «Вашингтон» (27)

29. «Шарлотт» (28)

30. «Детройт» (29)

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3 комментария
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команда бывшая третьей в конференции вчера, в одной победе от второго места 18я и вряд-ли тут погрешность?)
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8 место проигрывает 10,15,23,26,28 за 2 недели)
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