Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернулся на первое место, «Денвер» второй, «Оклахома» – третья

НБА представила финальный рейтинг лучших команд.

На неделе выделились «Филадельфия» с результатом 4-0, вернувшая Джоэла Эмбиида в свою ротацию после травмы, и « », проигравший 4 матча, три из них командам из низа таблицы.

Наибольший подъем в рейтинге у «Филадельфии» (+8), «Орландо» (+4) и « » (+3).

Наибольшее падение у « » (-6), «Майами» (-5) и «Милуоки» (-3).

Полный рейтинг:

1. « » (2)

2. « » (1)

3. «Оклахома» (3)

4. « » (4)

5. « » (6)

6. «Клипперс» (8)

7. «Финикс» (9)

8. «Милуоки» (5)

9. « » (7)

10. « » (10)

11. «Филадельфия» (19)

12. «Сакраменто» (13)

13. «Орландо» (17)

14. «Индиана» (14)

15. «Лейкерс» (15)

16. « » (11)

17. «Голден Стэйт» (16)

18. « » (12)

19. «Хьюстон» (18)

20. «Атланта» (20)

21. «Чикаго» (21)

22. «Бруклин» (22)

23. «Мемфис» (25)

24. «Сан-Антонио» (23)

25. «Юта» (24)

26. «Торонто» (26)

27. «Портленд» (30)

28. «Вашингтон» (27)

29. «Шарлотт» (28)

30. «Детройт» (29)