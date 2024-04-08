Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернулся на первое место, «Денвер» второй, «Оклахома» – третья
НБА представила финальный рейтинг лучших команд.
На неделе выделились «Филадельфия» с результатом 4-0, вернувшая Джоэла Эмбиида в свою ротацию после травмы, и «Милуоки», проигравший 4 матча, три из них командам из низа таблицы.
Наибольший подъем в рейтинге у «Филадельфии» (+8), «Орландо» (+4) и «Портленда» (+3).
Наибольшее падение у «Кливленда» (-6), «Майами» (-5) и «Милуоки» (-3).
Полный рейтинг:
1. «Бостон» (2)
2. «Денвер» (1)
3. «Оклахома» (3)
4. «Миннесота» (4)
5. «Даллас» (6)
6. «Клипперс» (8)
7. «Финикс» (9)
8. «Милуоки» (5)
9. «Новый Орлеан» (7)
10. «Нью-Йорк» (10)
11. «Филадельфия» (19)
12. «Сакраменто» (13)
13. «Орландо» (17)
14. «Индиана» (14)
15. «Лейкерс» (15)
16. «Майами» (11)
17. «Голден Стэйт» (16)
18. «Кливленд» (12)
19. «Хьюстон» (18)
20. «Атланта» (20)
21. «Чикаго» (21)
22. «Бруклин» (22)
23. «Мемфис» (25)
24. «Сан-Антонио» (23)
25. «Юта» (24)
26. «Торонто» (26)
27. «Портленд» (30)
28. «Вашингтон» (27)
29. «Шарлотт» (28)
30. «Детройт» (29)