Лэнгдон, Перри, Линдсей, Хэммонд и Коннелли – в текущем списке кандидатов на роль президента по баскетбольным операциям «Пистонс»

«Детройт» ищет специалиста на должность президента по баскетбольным операциям.

Актуальный список кандидатов включает в себя генерального менеджера «Пеликанс» , аналитика EPSN Скотта Перри, советника «Мэверикс» Денниса Линдсей, советника «Мэджик» и генерального менеджера «Тимбервулвз» Тима Коннелли.

Позиция в клубе свободна с 2018 года, после ухода с нее . Будущий президент получит широкие полномочия по формированию состава фронт-офиса.