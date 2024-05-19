Лэнгдон, Перри, Линдсей, Хэммонд и Коннелли – в текущем списке кандидатов на роль президента по баскетбольным операциям «Пистонс»

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«Детройт» ищет специалиста на должность президента по баскетбольным операциям.

Актуальный список кандидатов включает в себя генерального менеджера «Пеликанс» Траджана Лэнгдона, аналитика EPSN Скотта Перри, советника «Мэверикс» Денниса Линдсей, советника «Мэджик» Джона Хэммонда и генерального менеджера «Тимбервулвз» Тима Коннелли.

Позиция в клубе свободна с 2018 года, после ухода с нее Стэна Ван Ганди. Будущий президент получит широкие полномочия по формированию состава фронт-офиса.

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1 комментарий
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А зачем это Коннелли? Он в отличной команде, которая имеет все шансы стать чемпионом в ближайшие пару лет. Если и не стать, то регулярно выходить в высокие стадии плей-офф. У них один из лучших тренерских штабов и один из лучших игроков лиги.

Детройт — это руины и авгиевы конюшни.

Если только ему в 2-3 раза больше денег насыпят… Другой мотивации не вижу.
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