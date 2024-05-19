Лэнгдон, Перри, Линдсей, Хэммонд и Коннелли – в текущем списке кандидатов на роль президента по баскетбольным операциям «Пистонс»
«Детройт» ищет специалиста на должность президента по баскетбольным операциям.
Актуальный список кандидатов включает в себя генерального менеджера «Пеликанс» Траджана Лэнгдона, аналитика EPSN Скотта Перри, советника «Мэверикс» Денниса Линдсей, советника «Мэджик» Джона Хэммонда и генерального менеджера «Тимбервулвз» Тима Коннелли.
Позиция в клубе свободна с 2018 года, после ухода с нее Стэна Ван Ганди. Будущий президент получит широкие полномочия по формированию состава фронт-офиса.
Детройт — это руины и авгиевы конюшни.
Если только ему в 2-3 раза больше денег насыпят… Другой мотивации не вижу.