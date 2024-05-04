«Новый Орлеан» не собирается предлагать Брэндону Ингрэму продление контракта в это межсезонье

«Пеликанс» готовы сместить приоритеты в преддверии межсезонья.

Сезон-2024/25 станет последним по текущему контракту . Форвард «Нового Орлеана» может подписать продление этим летом на сумму около 208 миллионов долларов. По сообщению источника, «Пеликанс» не собираются начинать переговоры в этом направлении.

Клуб сместил приоритеты в сторону молодого форварда и рассматривает Брэндона Ингрэма и имеющиеся драфт-пики как актив для приобретения звезды в помощь .

Мерфи также может подписать продление контракта новичка на сумму порядка 20-25 миллионов за сезон.

Брэндон Ингрэм провел 64 матча в этом регулярном чемпионате, набирая 20,8 очка, 5,1 подбора и 5,7 передачи при 49,2% с игры, 35,5% трехочковых и 80,1% штрафных.

Трей Мерфи отыграл 57 матчей в своем третьем сезоне в лиге. 23-летний форвард набирал 14,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи при 44,3% с игры, 38% трехочковых и 81,5% штрафных.

« » проиграл 0-4 «Оклахоме» в первом раунде плей-офф-2024. Зайон Уильямсон не принял участия в серии, получив травму задней поверхности левого бедра в матче плей-ин против « ».