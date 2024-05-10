«Новый Орлеан» не собирается продлевать сотрудничество с Йонасом Валанчюнасом

Йонас Валанчюнас выйдет на рынок свободных агентов этим летом.

По сообщению инсайдера Майкла Скотто, « » не собирается переподписывать 32-летнего центрового. Валанчюнас был вынужден проводить на скамейке заключительные минуты матчей. Его игровой стиль не сочетается с .

выходил в стартовом составе «Пеликанс» в 82 играх регулярного чемпионата. В его активе – 12,2 очка и 8,8 подбора за 23,5 минуты в среднем.

Центровой набирал 14,5 очка и 11 подборов за 22,5 минуты в четырех матчах плей-офф в проигранной серии с «Оклахомой» (0-4).