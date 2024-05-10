«Новый Орлеан» не собирается продлевать сотрудничество с Йонасом Валанчюнасом

Теги Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити Йонас Валанчюнас НБА плей-офф Зайон Уильямсон Баскетбол

Йонас Валанчюнас выйдет на рынок свободных агентов этим летом.

По сообщению инсайдера Майкла Скотто, «Новый Орлеан» не собирается переподписывать 32-летнего центрового. Валанчюнас был вынужден проводить на скамейке заключительные минуты матчей. Его игровой стиль не сочетается с Зайоном Уильямсоном.

Валанчюнас выходил в стартовом составе «Пеликанс» в 82 играх регулярного чемпионата. В его активе – 12,2 очка и 8,8 подбора за 23,5 минуты в среднем.

Центровой набирал 14,5 очка и 11 подборов за 22,5 минуты в четырех матчах плей-офф в проигранной серии с «Оклахомой» (0-4).

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3 комментария
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Если бы он играл 40 минут, то делал бы около 20+20
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Какие балбесы. Он всем зайдёт
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В Канзас Сити подменять Трэвиса Келси)
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