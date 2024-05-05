Чарльз Баркли о Зайоне Уильямсоне: «Нельзя приводить себя в порядок во время сезона. Это надо сделать летом»

Теги Новый Орлеан НБА Чарльз Баркли Зайон Уильямсон Баскетбол

Чарльз Баркли поделился мнением о форварде «Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.

«Мне очень нравится Зайон. Он напоминает меня. Но он значительно более взрывной, атлетичный. Чем раньше он приведет себя в форму, тем лучше он будет.

Я стараюсь передать ему это через телевидение, надеюсь, он не воспримет это как критику.

У него столько таланта! Нельзя приводить себя в порядок во время сезона. Это надо сделать летом. Я знаю, что он потерял много веса в течение этого регулярного чемпионата. Но этим надо заняться в межсезонье. Нужно быть готовым с самого начала.

Его атлетические способности невероятны. Игра с «Лейкерс», в которой он получил травму, была лучшей на моей памяти.

Я привел себя в порядок за два миллиона долларов. С учетом тех денег, которые зарабатывают эти парни, я был бы анорексиком. Парням пришлось бы заставлять меня поесть», – посмеялся Баркли.

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6 комментариев
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Шакил О’Нил часто перед началом сезона был не в форме. Харден последние 3-4 года возвращается из отпуска с пузом. Зайон атлетичнее Баркли, но по характеру он сильно уступает Чарльзу.
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В этом возрасте и с его возможностями нужно быть в порядке круглый год
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Как всегда, Чарли говорит базу
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Ему стиль игры надо менять, а похудение на вторых планах. Всё равно тело возьмет своё, тем более что эту борьбу он даже сейчас не выигрывает.
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интересно кстати почему мало подборов у Зайона, в отличие от Сэра)
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Ответ Турбомарсоход
Шакил О’Нил часто перед началом сезона был не в форме. Харден последние 3-4 года возвращается из отпуска с пузом. Зайон атлетичнее Баркли, но по характеру он сильно уступает Чарльзу.
Не Бен Симмонс, уже хорошо. Посмотрим удастся ли хоть пару по провести здоровым.
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