Кайри Ирвинг: «Лука Дончич – плюшевый мишка, который обожает соревноваться»

Лука Дончич и Кайри Ирвинг рассказали о своем партнерстве.

« помог мне повзрослеть. Увидеть игру с другой стороны. Ну и играть с кем-то вроде него на площадке просто потрясающе. Просто наслаждаюсь игрой. Его лидерство принесло в команду позитивную энергию», – признался словенский разыгрывающий.

« заставил меня продолжить работать над своей игрой. Я пришел в « » со многими проблемами, ментально, духовно, эмоционально. Они приняли меня с распростертыми объятиями. У меня был сложный путь, и я не знал, как все повернется на площадке. Но вне ее был уверен, что смогу заставить парней раскрыться. Лука – плюшевый мишка, который обожает соревноваться.

Я просто расслабляюсь и получаю удовольствие от его таланта, его способности выходить за пределы зоны комфорта. Радостно видеть, как он растет как человек, как отец. А в баскетболе мы и так знаем, насколько он талантлив, как велики его способности. Хочу быть рядом как партнер и брат, чтобы помочь ему расти как мужчине и достигнуть его собственных целей. Знаю, что он думает так же», – заключил Ирвинг на послематчевой пресс-конференции.

« » вышел в финал Западной конференции, победив «Оклахому» во втором раунде (4-2).