Кайри Ирвинг: «Лука Дончич – плюшевый мишка, который обожает соревноваться»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич и Кайри Ирвинг рассказали о своем партнерстве.

«Ирвинг помог мне повзрослеть. Увидеть игру с другой стороны. Ну и играть с кем-то вроде него на площадке просто потрясающе. Просто наслаждаюсь игрой. Его лидерство принесло в команду позитивную энергию», – признался словенский разыгрывающий.

«Лука заставил меня продолжить работать над своей игрой. Я пришел в «Даллас» со многими проблемами, ментально, духовно, эмоционально. Они приняли меня с распростертыми объятиями. У меня был сложный путь, и я не знал, как все повернется на площадке. Но вне ее был уверен, что смогу заставить парней раскрыться. Лука – плюшевый мишка, который обожает соревноваться.

Я просто расслабляюсь и получаю удовольствие от его таланта, его способности выходить за пределы зоны комфорта. Радостно видеть, как он растет как человек, как отец. А в баскетболе мы и так знаем, насколько он талантлив, как велики его способности. Хочу быть рядом как партнер и брат, чтобы помочь ему расти как мужчине и достигнуть его собственных целей. Знаю, что он думает так же», – заключил Ирвинг на послематчевой пресс-конференции.

«Даллас» вышел в финал Западной конференции, победив «Оклахому» во втором раунде (4-2).

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну и как они поделят мяч?
+3
0
+3
Ответ Nikita Dorodenko
Ну и как они поделят мяч?
Помню такие же разговоры были когда Крис Пол перешёл в Рокетс а на выходе они чуть не шлёпнули пиковых ГСВ
+1
0
+1
Плюшевый ванильный мишка!
Плюшевый шоколадный мишка!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий