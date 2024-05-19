Кендрик Перкинс: «Лидерские качества Луки Дончича и Кайри Ирвинга – вот причина моей ставки на «Мэверикс»
Кендрик Перкинс спрогнозировал финал Западной конференции «Даллас» – «Миннесота».
«Мои поздравления Шэю Гилджесу-Александеру и молодой команде «Тандер» с выдающимся сезоном. Они показали себя всему миру. Лидерские качества Луки Дончича и Кайри Ирвинга вышли на новый уровень. Вот почему я ставил на «Мэверикс» в этой серии. Не останавливайтесь», – написал эксперт ESPN в сети X.
«Даллас» обыграл «Оклахому» 4-2 и вышел в третий раунд плей-офф.