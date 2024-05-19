Кендрик Перкинс: «Лидерские качества Луки Дончича и Кайри Ирвинга – вот причина моей ставки на «Мэверикс»

Теги Кендрик Перкинс Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Кендрик Перкинс спрогнозировал финал Западной конференции «Даллас» – «Миннесота».

«Мои поздравления Шэю Гилджесу-Александеру и молодой команде «Тандер» с выдающимся сезоном. Они показали себя всему миру. Лидерские качества Луки Дончича и Кайри Ирвинга вышли на новый уровень. Вот почему я ставил на «Мэверикс» в этой серии. Не останавливайтесь», – написал эксперт ESPN в сети X.

«Даллас» обыграл «Оклахому» 4-2 и вышел в третий раунд плей-офф.

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Как же перк переобувается на лету
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