Кендрик Перкинс: «Лидерские качества Луки Дончича и Кайри Ирвинга – вот причина моей ставки на «Мэверикс»

Кендрик Перкинс спрогнозировал финал Западной конференции «Даллас» – «Миннесота».

«Мои поздравления Шэю Гилджесу-Александеру и молодой команде «Тандер» с выдающимся сезоном. Они показали себя всему миру. Лидерские качества и вышли на новый уровень. Вот почему я ставил на «Мэверикс» в этой серии. Не останавливайтесь», – написал эксперт ESPN в сети X.

«Даллас» обыграл «Оклахому» 4-2 и вышел в третий раунд плей-офф.