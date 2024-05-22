Владелец «Буллс» не станет проводить сделки с «Лейкерс», так как не хочет помогать Леброну Джеймсу превзойти Майкла Джордана (Эрик Пинкус)

«Буллс» вряд ли станут проводить сделки с «Лейкерс».

Как рассказал обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, владелец « » Джерри Рейнсдорф не хочет помогать в его заочном споре с легендой «быков» .

«Владелец «Буллс» не хочет, чтобы Леброн посягал на наследие Майкла… Есть информация, что они не собираются каким-либо образом помогать Джеймсу», – рассказал Пинкус.