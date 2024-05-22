Джейлен Барфорд о 7-м матче с УНИКСом: «Точно войдет в историю Единой лиги ВТБ»

Джейлен Барфорд оценил расклад сил перед 7-м матчем серии с УНИКСом.

«Нас ждет тяжелый и очень сложный матч, который точно войдет в историю лиги ВТБ. Пожалуй, наверное, уже вошел – не так часто в одной отдельно взятой игре серии решается судьба путевки за выход в финал.

Будут ли на нас давить трибуны? Не думаю, ведь мы неплохо играем на выезде. Мы понимаем ответственность, к игре подходим со всей серьезностью, что только добавляет мотивации. Этот матч решающий и мы к нему готовы. Самое главное быть сосредоточенными, контролировать эмоции и играть так, как умеем», – считает защитник «Локомотива-Кубань».