Джейлен Барфорд о 7-м матче с УНИКСом: «Точно войдет в историю Единой лиги ВТБ»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джейлен Барфорд Баскетбол

Джейлен Барфорд оценил расклад сил перед 7-м матчем серии с УНИКСом.

«Нас ждет тяжелый и очень сложный матч, который точно войдет в историю Единой лиги ВТБ. Пожалуй, наверное, уже вошел – не так часто в одной отдельно взятой игре серии решается судьба путевки за выход в финал.

Будут ли на нас давить трибуны? Не думаю, ведь мы неплохо играем на выезде. Мы понимаем ответственность, к игре подходим со всей серьезностью, что только добавляет мотивации. Этот матч решающий и мы к нему готовы. Самое главное быть сосредоточенными, контролировать эмоции и играть так, как умеем», – считает защитник «Локомотива-Кубань».

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