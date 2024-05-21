Андрей Воронцевич о 7-м матче с «Локо»: «Предстоящий матч можно смело назвать матчем сезона»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от 7-го матча против «Локомотива-Кубань».

Андрей, что случилось с УНИКСом в предыдущем гостевом матче?

– В прошедшем матче УНИКС совершил двадцать одну ошибку, что, безусловно, чревато отрицательным результатом. Мы сделали слишком большое количество потерь, чтобы надеяться на положительный результат.

– Что необходимо для победы в предстоящей встрече? Главный тренер Велимир Перасович подчеркнул необходимость высокого уровня жесткости, агрессивности и атлетизма.

– Соглашусь с тренером и добавлю, что нужно получать удовольствие от игры. Конечно, всем непросто, ведь это уже седьмой эпизод полуфинальной серии. Тем не менее, нужно постараться быть свежими, легкими и не грузить себя проблемами.

Предстоящий матч можно смело назвать матчем сезона. Все игроки хотят победить и выйти в финал Единой Лиги ВТБ. Завтра нам нужно быть предельно сосредоточенными, принимать правильные решения, не пытаться перетянуть одеяло на себя, а действовать как команда. Когда мы едины, нас сложно остановить.

– Интересно, как проходили матчи другой полуфинальной пары между ЦСКА и «Зенитом»? Ведь именно с одной из этих команд УНИКСу предстоит встретиться в следующей серии.

– Да, смотрел несколько их игр. Мне не удалось увидеть последний матч, потому что в это же время мы играли с «Локомотивом». Безусловно, ЦСКА и «Зенит» — это ведущие клубы в нашем чемпионате. Я испытываю большое уважение к этим командам и считаю, что игры с любой из них будут сложными.

Однако сейчас все мои мысли с УНИКСом и нашими преданными болельщиками. Я уверен, что завтра на трибунах «Баскет-холла» нас ждет аншлаг. Весь Татарстан будет болеть за УНИКС, – сказал форвард УНИКСа.

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