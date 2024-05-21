Велимир Перасович: «В 6-м матче «Локомотив» превзошел нас в жесткости, атлетичности и агрессивности»

Велимир Перасович поделился ожиданиями от 7-го матча против «Локомотива-Кубань».

– Расскажите, пожалуйста, чего вы ждете от седьмого, решающего матча полуфинальной серии между УНИКСом и « -Кубань»? Есть ли у вас особый план на эту игру?

— Безусловно, седьмой матч полуфинальной серии будет непростым и отличающимся от предыдущих. Нам необходимо учесть ошибки, которые мы допустили ранее. Совершенно очевидно, что в предыдущей игре в Краснодаре «Локомотив» превзошел нас в жесткости, атлетичности и агрессивности. Если мы хотим рассчитывать на победу, то должны показать такой же высокий уровень в этих аспектах.

– Какие ошибки допустила команда в прошедшей игре в Краснодаре? Как вы планируете их исправить?

– Как я уже отметил, ключевыми причинами нашего проигрыша в шестом матче стали жесткость и агрессивность соперника. Мы не смогли им достойно ответить, поэтому и потерпели поражение.

– Следили за тем, как проходили матчи другой полуфинальной пары – ЦСКА и «Зенита»? С одной из этих команд УНИКСу точно предстоит сыграть в следующей серии.

– Нет, не следил. Сейчас я полностью сосредоточен на своей команде и на нашей игре, – сказал главный тренер .