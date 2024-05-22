Александер Секулич о решающей встрече с УНИКСом: «Будем стараться играть в баскетбол, в который играли на протяжении всего сезона»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич поделился ожиданиями от седьмого матча серии с УНИКСом.

«Прежде всего будем стараться играть в свой баскетбол, в который мы играли на протяжении всего сезона. Конечно, будут изменения, учитывая результат последнего матча, ожидаем того же и от хозяев паркета. УНИКС заслужил играть решающий матч дома, они выиграли регулярку и это их преимущество. А нам нужно будет искать способы ограждать себя от внешних факторов.

Важно, чтобы ничего не помешало нам выполнять установки на матч – ни соперник, ни трибуны, ни что-либо еще из того, что мы не можем контролировать», – сказал главный тренер краснодарцев.

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