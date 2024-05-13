Александер Секулич: «Каждый матч для нас – решающий. Именно так мы проводим серию с УНИКСом»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич рассказал о настрое «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб сегодня проведет четвертый матч полуфинальной серии Лиги ВТБ с УНИКСом.

«УНИКС не просто так называли фаворитом в серии, ведь они – действующие чемпионы, победители регулярного чемпионата, а их тренер – лучший по итогам года в Единой лиге ВТБ. Поэтому каждый матч для нас – решающий. Именно так мы проводим эту серию.

И пользуясь возможностью, я хочу пригласить болельщиков прийти сегодня и поддержать нас. Что будет завтра – неважно, сегодня главная игра», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

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