Александер Секулич: «Каждый матч для нас – решающий. Именно так мы проводим серию с УНИКСом»

Александер Секулич рассказал о настрое «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб сегодня проведет четвертый матч полуфинальной серии Лиги ВТБ с УНИКСом.

« не просто так называли фаворитом в серии, ведь они – действующие чемпионы, победители регулярного чемпионата, а их тренер – лучший по итогам года в лиге ВТБ. Поэтому каждый матч для нас – решающий. Именно так мы проводим эту серию.

И пользуясь возможностью, я хочу пригласить болельщиков прийти сегодня и поддержать нас. Что будет завтра – неважно, сегодня главная игра», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».