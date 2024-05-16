Александер Секулич о 5-м матче: «В следующий раз попрошу свою команду играть не так грязно»

Александер Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа в 5-м матче (78:81, 2-3).

«Поздравляю УНИКС с победой. В следующий раз попрошу свою команду играть не так грязно, потому что хозяева выполнили 32 штрафных, а мы – только 13. Соперники играли жестче нас, а мы совершили слишком много фолов.

Ожидал ли я такой игры от Джалена Рейнольдса? Да. Что могу сказать о концовке? Мы смазали свои броски, а они забили штрафные», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».