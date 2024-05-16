Александер Секулич о 5-м матче: «В следующий раз попрошу свою команду играть не так грязно»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа в 5-м матче (78:81, 2-3).

«Поздравляю УНИКС с победой. В следующий раз попрошу свою команду играть не так грязно, потому что хозяева выполнили 32 штрафных, а мы – только 13. Соперники играли жестче нас, а мы совершили слишком много фолов.

Ожидал ли я такой игры от Джалена Рейнольдса? Да. Что могу сказать о концовке? Мы смазали свои броски, а они забили штрафные», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий