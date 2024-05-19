Александер Секулич: «Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться к важному матчу»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич прокомментировал победу над УНИКСом в 6-м матче (98:68, 3-3).

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, это настоящее счастье играть в такой атмосфере, в заполненном «Баскет-Холле».

Сегодня не так важен счет, самое главное – это результат, победа, которую мы фактически обеспечили, здорово проведя три четверти, ведь заключительная была уже по большей части формальностью. Сегодня все хорошо провели матч, на паркет вышли все, кто был в заявке, и все они отметились набранными очками.

Заключительный матч пройдет в Казани. Наш прошлый выезд был сопряжен со сложностями из-за отсутствия доступных гостиниц, мы тренировались и жили в Москве, а в Казань прибыли уже к матчу. Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться к важному матчу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

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