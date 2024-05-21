Джейлен Брансон может продлить контракт с «Никс» на 4 года и 156 млн долларов

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон планирует этим летом подписать продление контракта с «Никс».

В действующем контракте разыгрывающего «Нью-Йорка» (104 млн за 4 года) осталось два года.

Брансон, занявший пятое место в голосовании за MVP, этим летом имеет право подписать продление контракта на 4 года и 156 миллионов долларов. Но если он подождет до 2025 года и откажется от опции продления, то сможет заключить новый 5-летний контракт на 270 миллионов.

По словам журналиста Newsday Стива Поппера, Брансон не только «готов» подписать продление этим летом, но и «предпочел бы».

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12 комментариев
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Брансон и 270 лямов? брррр разбудите меня
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Заслуженно!Двигатель Никербокерс💪🏻
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Лучше бы подождать, и ему (может больше денег получить), и Никс (вдруг превратится в тыкву он). Два года контракта ещё есть, не нужно спешить.
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Да такое, не верится, тем более Брансон не хроник в травмах. Зачем ему ужиматься на будущее, если он уже герой Никс и Лиги, и платежка для его успехов с командой вообще никак не облегчится прямо сейчас?
Скорее всего кто-то раздобыл очень устаревшую инфу, и сейчас её вывалил. Ну или семья Брансона в заложниках у Долана.
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Ответ leon01
Брансон и 270 лямов? брррр разбудите меня
так просыпайся) 270 на 5, Лиллард подписывал 122 на 2, Букер и Таунс 224 на 4, Браун 300 на 5
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Ответ стоун
так просыпайся) 270 на 5, Лиллард подписывал 122 на 2, Букер и Таунс 224 на 4, Браун 300 на 5
Я не хочу просыпаться и в моём сне он стоит 150/5)
+1
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не понял, на кону 156 или 270 млн, и он выбирает первое?
может чует, что в следующем сезоне окончательно доломается у Тибса, и тогда ничего вообще не получит, как Айзея)
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Лучше синица в руках
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Брансон не игрок с которым можно выиграть кубок, будь он даже второй опцией в команде. А касаемо контракта, конечно он хочет сейчас, ждать год с его манерой игры смертельно, может превратиться в тыкву уже в следующем сезоне.
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Ответ стоун
не понял, на кону 156 или 270 млн, и он выбирает первое? может чует, что в следующем сезоне окончательно доломается у Тибса, и тогда ничего вообще не получит, как Айзея)
любой человек выберет 156 млн вместо 270
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Ответ Kirill Lukonin
Брансон не игрок с которым можно выиграть кубок, будь он даже второй опцией в команде. А касаемо контракта, конечно он хочет сейчас, ждать год с его манерой игры смертельно, может превратиться в тыкву уже в следующем сезоне.
Думаю, что сейчас прямо очень многие согласятся, что Брансон как раз тот игрок с которым можно выиграть все что угодно, тем более если он окажется второй опцией.
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