Джейлен Брансон может продлить контракт с «Никс» на 4 года и 156 млн долларов

Джейлен Брансон планирует этим летом подписать продление контракта с «Никс».

В действующем контракте разыгрывающего « » (104 млн за 4 года) осталось два года.

, занявший пятое место в голосовании за MVP, этим летом имеет право подписать продление контракта на 4 года и 156 миллионов долларов. Но если он подождет до 2025 года и откажется от опции продления, то сможет заключить новый 5-летний контракт на 270 миллионов.

По словам журналиста Newsday Стива Поппера, Брансон не только «готов» подписать продление этим летом, но и «предпочел бы».