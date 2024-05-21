Джейлен Брансон может продлить контракт с «Никс» на 4 года и 156 млн долларов
Джейлен Брансон планирует этим летом подписать продление контракта с «Никс».
В действующем контракте разыгрывающего «Нью-Йорка» (104 млн за 4 года) осталось два года.
Брансон, занявший пятое место в голосовании за MVP, этим летом имеет право подписать продление контракта на 4 года и 156 миллионов долларов. Но если он подождет до 2025 года и откажется от опции продления, то сможет заключить новый 5-летний контракт на 270 миллионов.
По словам журналиста Newsday Стива Поппера, Брансон не только «готов» подписать продление этим летом, но и «предпочел бы».
Скорее всего кто-то раздобыл очень устаревшую инфу, и сейчас её вывалил. Ну или семья Брансона в заложниках у Долана.
может чует, что в следующем сезоне окончательно доломается у Тибса, и тогда ничего вообще не получит, как Айзея)