НБА пожаловалась ESPN на Джеффа Ван Ганди за то, что тот критиковал судейство

НБА не понравилась критика комментатора Джеффа Ван Ганди в отношении судейства.

Представители лиги пожаловались на телеканалу ESPN, после чего комментатор был уволен с работы.

« не понравилась критика Ван Ганди в отношении судейства, и она пожаловалась на это , однако нет никаких доказательств того, что лига приказала его отстранить от работы. По словам функционеров лиги, ESPN опасается, что Ван Ганди может вернуться к тренерской работе, о которой он подумывает много лет», – пишет журналист The Athletic Эндрю Маршан.