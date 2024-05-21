НБА пожаловалась ESPN на Джеффа Ван Ганди за то, что тот критиковал судейство
НБА не понравилась критика комментатора Джеффа Ван Ганди в отношении судейства.
Представители лиги пожаловались на Джеффа Ван Ганди телеканалу ESPN, после чего комментатор был уволен с работы.
«НБА не понравилась критика Ван Ганди в отношении судейства, и она пожаловалась на это ESPN, однако нет никаких доказательств того, что лига приказала его отстранить от работы. По словам функционеров лиги, ESPN опасается, что Ван Ганди может вернуться к тренерской работе, о которой он подумывает много лет», – пишет журналист The Athletic Эндрю Маршан.
Не сторонник вечного гона на судей, но очевидно, что через них НБА проталкивает свою повестку. Надо тогда уж медийно над этим работать, а не затыкать рты недовольным.