НБА пожаловалась ESPN на Джеффа Ван Ганди за то, что тот критиковал судейство

Теги Джефф Ван Ганди НБА ESPN Баскетбол

НБА не понравилась критика комментатора Джеффа Ван Ганди в отношении судейства.

Представители лиги пожаловались на Джеффа Ван Ганди телеканалу ESPN, после чего комментатор был уволен с работы.

«НБА не понравилась критика Ван Ганди в отношении судейства, и она пожаловалась на это ESPN, однако нет никаких доказательств того, что лига приказала его отстранить от работы. По словам функционеров лиги, ESPN опасается, что Ван Ганди может вернуться к тренерской работе, о которой он подумывает много лет», – пишет журналист The Athletic Эндрю Маршан.

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8 комментариев
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Ну вот и получайте аморфную монотонную дорис в своих праймовых трансляциях
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Может судить нормально? Да не,бред какой то
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а почему опасаются ESPN, что он снова тренирить будет?)
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Ответ carmelo hot sause
Иногда складывается ощущение, что лига держится только на судьях. Другой причины, почему их так оберегают от критики с любой стороны, я не вижу
Судьи - инструмент прямого воздействия Лиги на игру. Один из немногих. Поэтому так яростно их и оберегают. В идеале, судейство должно быть вообще третьей, независимой стороной, но тут технически такое сложно осуществимо.
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Иногда складывается ощущение, что лига держится только на судьях. Другой причины, почему их так оберегают от критики с любой стороны, я не вижу
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Отличный дуэт был с Джексоном и Брином в прайм матчах. Умели подчеркнуть ключевые детали и разбавить унылый матч шутками. Абсолютно по делу критиковал
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Ахах, частная контора пытается надавить через руководство на сотрудника другой частной конторы? Они от перспектив новой сделки совсем страх потеряли?

Не сторонник вечного гона на судей, но очевидно, что через них НБА проталкивает свою повестку. Надо тогда уж медийно над этим работать, а не затыкать рты недовольным.
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они его уволили и опасаются, что он вернется к тренерской работе? они его назад позвать планируют и боятся не успеть? или просто считают, что на тренерской работе он опасен для кого-то? :)))
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