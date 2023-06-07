«Даллас» заинтересован в приглашении Джеффа Ван Ганди в тренерский штаб

Теги Даллас Джефф Ван Ганди Джейсон Кидд НБА Джефф Хорнасек Баскетбол

«Даллас» намерен оценить уровень заинтересованности Джеффа Ван Ганди в должности помощника главноо тренера.

«Мэверикс» также хотели бы пригласить в тренерский штаб Джеффа Хорнасека.

Ван Ганди отработал 11 сезонов в НБА с «Никс» и «Рокетс», прежде чем перешел на канал ESPN на роль комментатора.

61-летний специалист вернулся к тренерской работе в июле 2017 года, когда возглавил сборную США на Кубке Америки. Он остался на этой должности, чтобы помочь американской команде пройти квалификацию на чемпионат мира 2019 года.

Ван Ганди побывал на собеседовании в «Рокетс» перед сезоном-20/21, когда клуб искал замену Майку Д’Антони. «Хьюстон» нанял Стивена Сайласа.

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2 комментария

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Т Le
Джефф заслужил. Даллас он точно поможет. Его опыт и знания бесценны.
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DeX
Будет жалко, если распадется трио комментаторов Майка Брина, Джеффа и Марка Джексона
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