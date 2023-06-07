« » намерен оценить уровень заинтересованности в должности помощника главноо тренера.

«Мэверикс» также хотели бы пригласить в тренерский штаб .

Ван Ганди отработал 11 сезонов в НБА с «Никс» и «Рокетс», прежде чем перешел на канал ESPN на роль комментатора.

61-летний специалист вернулся к тренерской работе в июле 2017 года, когда возглавил сборную США на Кубке Америки. Он остался на этой должности, чтобы помочь американской команде пройти квалификацию на чемпионат мира 2019 года.

Ван Ганди побывал на собеседовании в «Рокетс» перед сезоном-20/21, когда клуб искал замену Майку Д’Антони. «Хьюстон» нанял Стивена Сайласа.

Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?

Мэттью Ткачак и Тейтум из НБА учились вместе – предсказывали друг другу успешную карьеру