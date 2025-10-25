Име Удока: «Рокетс» играют слишком статично, нам нужно набрать темп в действиях без мяча и пик-н-ролле»
Име Удока обрисовал основные проблемы «Хьюстона».
Один из фаворитов Запада начал чемпионат с двух поражений.
«Соперники выдавливают наших парней, заставляют принимать мяч далеко от кольца. Нам нужно удерживать наши позиции, а потом резко ускоряться.
Мы играем слишком статично, стоим на месте. Нам надо поработать над этим и набрать темп в действиях без мяча, пик-н-ролле и других компонентах. Пока в этом плане все выглядит неважно.
Скорость должна увеличиться не только в быстрых атаках при переходе из защиты, но и в позиционном нападении», – рассудил главный тренер «Рокетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
