Джефф Ван Ганди стал старшим консультантом «Селтикс»

Теги Бостон Джефф Ван Ганди НБА Баскетбол

«Бостон» взял бывшего комментатора ESPN Джеффа Ван Ганди на работу в качестве старшего консультанта на предстоящий сезон, сообщает MassLive со ссылкой на источник из команды.

Ван Ганди будет работать как с «Селтикс», так и с «Мэном», фарм-клубом «Бостона» в G-лиге.

Бывший главный тренер НБА провел последние 16 лет в качестве комментатора на канале ESPN. Специалист работал на 16 финальных сериях НБА. Этим летом ESPN уволил Ван Ганди в рамках сокращения расходов.

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1 комментарий

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Tim Timson
обкладывают Джо помощниками)
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