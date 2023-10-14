Джефф Ван Ганди стал старшим консультантом «Селтикс»
«Бостон» взял бывшего комментатора ESPN Джеффа Ван Ганди на работу в качестве старшего консультанта на предстоящий сезон, сообщает MassLive со ссылкой на источник из команды.
Ван Ганди будет работать как с «Селтикс», так и с «Мэном», фарм-клубом «Бостона» в G-лиге.
Бывший главный тренер НБА провел последние 16 лет в качестве комментатора на канале ESPN. Специалист работал на 16 финальных сериях НБА. Этим летом ESPN уволил Ван Ганди в рамках сокращения расходов.
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