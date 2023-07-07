Джефф Ван Ганди может вернуться к тренерской работе после увольнения с ESPN
Канал ESPN уволил многолетнего комментатора и эксперта НБА Джеффа Ван Ганди из-за финансовых соображений.
Как сообщает Sports Illustrated, Ван Ганди может вернуться к тренерской работе после потери работы на ESPN.
61-летний Ван Ганди последний раз тренировал в НБА в 2007 году. При этом специалист недавно претендовал на роли в «Бостоне», «Далласе» и «Вашингтоне», пока штабы клубов не были окончательно сформированы.
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