Джефф Ван Ганди может вернуться к тренерской работе после увольнения с ESPN

Теги Бостон Даллас Джефф Ван Ганди НБА Вашингтон ESPN Баскетбол

Канал ESPN уволил многолетнего комментатора и эксперта НБА Джеффа Ван Ганди из-за финансовых соображений.

Как сообщает Sports Illustrated, Ван Ганди может вернуться к тренерской работе после потери работы на ESPN.

61-летний Ван Ганди последний раз тренировал в НБА в 2007 году. При этом специалист недавно претендовал на роли в «Бостоне», «Далласе» и «Вашингтоне», пока штабы клубов не были окончательно сформированы.

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8 комментариев

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KakoytoChel
Но это же самый интересный комментатор, чеб его не сохранить.
+12
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Stephan Carrypenko
Ответ xamer 9
Самое вероятное объяснения- цвет кожи и отсутствие крепких связей у Джеффа в руководстве канала. Но об этом вслух никто не скажет, односторонний расизм уже давно процветает.
Что вы все с этим расизмом... каменный век , ей богу.
+7
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Radovan
Ответ xamer 9
Самое вероятное объяснения- цвет кожи и отсутствие крепких связей у Джеффа в руководстве канала. Но об этом вслух никто не скажет, односторонний расизм уже давно процветает.
где он процветает, в российских правых телеграм каналах?
+2
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cm9x4
Ответ Radovan
где он процветает, в российских правых телеграм каналах?
Телевизор не смотришь что ли? ОМЕРЕКЕ КОНЕЦ!
+2
0
+2
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F!L
с тех пор как появились первые слухи о возращении Ваг Ганди, баскктбол изменился координально, многие игроки успели начать и завершить карьеры в нба, а слухи всё ещё ходят
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