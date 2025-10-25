«Проблемы с коммуникацией». Тайрон Лю не собирается в ближайшее время выпускать на площадку Богдана Богдановича

Богдан Богданович не дебютировал в сезоне-2025/26.

Сербский защитник готов играть, но не получает места в ротации «Клипперс » после одной неполной игры в «предсезонке».

Его отсутствие на площадке не связано с травмами. Главный тренер не собирается задействовать его в ближайших матчах.

«Проблемы с коммуникацией.

Он нормально принял это решение. Ему нужно оставаться готовым, его момент придет», – прокомментировал ситуацию Тайрон Лю .