«Проблемы с коммуникацией». Тайрон Лю не собирается в ближайшее время выпускать на площадку Богдана Богдановича
Богдан Богданович не дебютировал в сезоне-2025/26.
Сербский защитник готов играть, но не получает места в ротации «Клипперс» после одной неполной игры в «предсезонке».
Его отсутствие на площадке не связано с травмами. Главный тренер не собирается задействовать его в ближайших матчах.
«Проблемы с коммуникацией.
Он нормально принял это решение. Ему нужно оставаться готовым, его момент придет», – прокомментировал ситуацию Тайрон Лю.
