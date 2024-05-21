Джеймс Наннэлли: «Лазаревич схватил меня за шею и начал бить по лицу, я инстинктивно ударил его по голове»

Опубликован полицейский отчет об инциденте между Наннэлли и Лазаревичем.

В полицейском отчете рассказал свою версию драки, которая произошла перед 3-м матчем финала лиги между « » и « » (3-0).

«Когда я проходил мимо раздевалки «Звезды», я услышал мужской голос, говорящий со мной угрожающим тоном по-английски: «What’s up!», мы с Джалином Смитом инстинктивно обернулись, и я увидел, что это был игрок «Црвены Звезды» Стефан Лазаревич. Я вопросительно обратился к нему со словами: «Что случилось?» Стефан спросил меня по-английски: «Что, черт возьми, это было в прошлом матче?» Я ответил: «Что ты имеешь в виду?» Стефан начал приближаться ко мне.

Я сделал шаг назад, чтобы отстраниться от него. Стефан схватил меня за шею правой рукой. После этого он начал бить меня по лицу, но я ускользнул в сторону, убрал его правую руку и инстинктивно ударил его правой рукой по голове.

Поскольку у меня были развязаны кроссовки, и я, вероятно, поскользнулся на брошенных на пол использованных полотенцах, я упал на правый бок и попытался встать, но Стефан тут же прыгнул на меня и толкнул мою голову к полу. Когда Стефан напал на меня, Джалин Смит попытался снять его с меня сзади, но у него не хватило сил, затем подошел игрок «Звезды» Трей Томпкинс и помог Джалину Смиту. Мне удалось встать, затем подошли другие игроки «Црвены Звезды», чтобы успокоить ситуацию», – говорится в объяснении форварда «Партизана».