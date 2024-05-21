Стефан Лазаревич: «Наннэлли ударил меня кулаком в область левого глаза, я схватил его за шею и повалил на пол»

Опубликован полицейский отчет об инциденте между Наннэлли и Лазаревичем.

В полицейском отчете Лазаревич рассказывает свою версию драки, которая произошла перед 3-м матчем финала лиги между « » и « » (3-0).

«Когда я вышел из раздевалки, то увидел, что передо мной стоит игрок «Партизана» Джеймс Нанэлли, с которым у меня во время матча произошел конфликт, когда он схватил меня за шею. Он был в компании , также игрока «Партизана». Я обратился к Нанэлли по имени на английском языке, затем подошел к нему и спросил также по-английски: «Нормально ли хватать человека за шею во время матча?» на что он ответил: «Да», а затем начал ругаться по-английски.

Он начал пятиться назад, потому что мы находились относительно близко друг к другу, и в какой-то момент он ударил меня кулаком по лицу в область левого глаза, затем я схватил его за шею и повалил на пол. Когда я держал его на полу, я почувствовал, что игрок «Партизана» Джалин Смит тянет меня за талию, чтобы разнять нас, в этот момент мои партнеры по команде выбежали и разняли нас.

После того, как нас разняли , конфликта больше не было, и все разошлись по своим раздевалкам. После этого инцидента я провел всю тренировку, после чего пришел клубный врач Небойша Митрович и проверил мою травму лица, тем временем прибыл полицейский патруль. В соответствии с порядком, установленным полицией, я отправился в больницу, где прошел необходимые обследования и получил медицинское заключение», – говорится в объяснении форварда «Црвены Звезды».