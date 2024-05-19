Джеймс Наннэлли и Стефан Лазаревич пропустят 3-й матч серии «Црвена Звезда» – «Партизан»
Джеймс Наннэлли и Стефан Лазаревич не примут участие в 3-м матче финальной серии.
Оба игрока сегодня не выйдут на площадку из-за драки, которая произошла между ними после утренней тренировки.
Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович решил не включать Наннэлли в состав. Ранее «Црвена Звезда» официально заявила, что Лазаревич пропустит воскресный матч, так как находится в больнице.
Оба клуба утверждают, что драку начал игрок соперника. «Црвена Звезда» опубликовала видео с инцидентом. «Партизан» заявил, что часть видеозаписи была удалена.
«Црвена Звезда» ведет в серии со счетом 2-0.