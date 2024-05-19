Джеймс Наннэлли и Стефан Лазаревич пропустят 3-й матч серии «Црвена Звезда» – «Партизан»

Теги происшествия Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Джеймс Наннэлли Стефан Лазаревич Баскетбол

Джеймс Наннэлли и Стефан Лазаревич не примут участие в 3-м матче финальной серии.

Оба игрока сегодня не выйдут на площадку из-за драки, которая произошла между ними после утренней тренировки.

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович решил не включать Наннэлли в состав. Ранее «Црвена Звезда» официально заявила, что Лазаревич пропустит воскресный матч, так как находится в больнице.

Оба клуба утверждают, что драку начал игрок соперника. «Црвена Звезда» опубликовала видео с инцидентом. «Партизан» заявил, что часть видеозаписи была удалена.

«Црвена Звезда» ведет в серии со счетом 2-0.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий