«Призываем срочно привлечь компетентные службы». «Партизан» утверждает, что часть видеозаписи была удалена

«Партизан» опубликовал заявление по поводу драки между Наннэлли и Лазаревичем.

« » отрицает утверждения « », которая ранее заявила, что после словесной перепалки в коридоре («Партизан») первым ударил Стефана Лазаревича («Црвена Звезда»).

По словам «Партизана», драка началась после того, как Лазаревич схватил Наннэлли за шею, и эта часть видеозаписи была удалена.

«К сожалению, единственная видеозапись, которая может это подтвердить, не полная, поскольку период с 11:01:28 по 11:02:32 отсутствует. «Партизан» призывает срочно привлечь компетентные службы, чтобы вернуть удаленную запись и определить, кто ее удалил! Просим привлечь к ответственности человека, удалившего видео, в соответствии с законом», – говорится в заявлении «Партизана».

Инцидент случился перед третьим матчем финальной серии лиги, в которой «Црвена Звезда» выигрывает у «Партизана» со счетом 2-0.